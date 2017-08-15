Капремонт педиатрического отделения Шелеховской ЦРБ завершат в декабре 2017 года

Капитальный ремонт педиатрического отделения Шелеховской районной больницы будет завершён в декабре 2017 года. Об этом сообщила губернатору Иркутской области Сергею Левченко главный врач Оксана Вельм. Глава региона посетил учреждение здравоохранения, чтобы оценить организацию работы и эффективность мероприятий, предпринятых руководством больницы для повышения качества обслуживания населения, сообщает 15 августа пресс-служба регионального правительства.

Главврач уточнила, что ЦРБ обслуживает 64,6 тыс. человек, из них дети до 18 лет – 14,7 тыс. человек. В систему здравоохранения больницы также входят врачебные амбулатории посёлка Большой Луг и села Шаманка, пять фельдшерско-акушерских пунктов.

Сформирован план мероприятий по устранению недостатков в работе и перспективного развития учреждения. В частности, подверглась реформированию работа регистратуры, внедряется электронная запись на приём к врачам-терапевтам и узким специалистам. Во взрослой поликлинике открыты второй процедурный кабинет и кабинет профилактики. В детской поликлинике начали работать кабинеты для забора крови и электрокардиографии. В планах – организовать работу кабинетов неотложной медицинской помощи отдельно для взрослых и детей, кабинета детского хирурга. Запланировано начать в декабре текущий ремонт клинико-диагностической лаборатории с разграничением зон на стерильную и рабочую.

«На капремонт педиатрического отделения из областного бюджета были выделены 32,5 млн рублей, работами предусмотрены замена кровли, всех коммуникаций, пристрой теплых тамбуров, как для экстренных пациентов, так и для выписной группы. Начались работы 5 июня, по графику завершение 27 октября. Еженедельно проводятся планерки с подрядчиками, контролируются сроки выполнения графика. Педиатрическое отделение рассчитано на 30 коек, этого достаточно, чтобы оказывать качественную педиатрическую помощь», - подчеркнула Оксана Вельм.

Главный врач также отметила, что выполняется капремонт помещения в соответствии с технологическими требованиями для установки компьютерного томографа, который будет поставлен 17 октября. На приобретение томографа из областного бюджета выделено 25 млн рублей. В июне отремонтировали помещение для стерилизационного отделения и второго этажа родильного отделения, смонтировали систему газоснабжения, заменили сантехнику, перекрыли пол на сумму 860 тыс. рублей.

- Когда у нас возникла сложная ситуация с ремонтом детского отделения, администрация учреждения сделала большую работу по подготовке всех документов. В правительстве очень оперативно рассмотрена нашу заявку и тут же выделили средства. Благодаря этому наш стационар откроется в другой форме и в другом виде. Компьютерный томограф нам необходим – это возможность проводить полное обследование на территории города, не выезжая в областной центр. У нас рядом проходит федеральная трасса, и после больших ДТП, когда счёт идёт на секунды, мы можем спасти большее количество жизней, - подчеркнула депутат думы района, член наблюдательного совета ЦРБ Елена Ефанова.

Оксана Вельм сообщила, что в дальнейшем в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 годы планируется строительство ФАПов в Шелеховском районе в селах Баклаши и Введенщина. В настоящее время ведется активная работа по подготовке проектно-сметной документации на капремонт кровли родильного дома и здания поликлиники, пищеблока. В план на декабрь 2017 года включён капремонт хирургического отделения №2 за счёт средств ЦРБ.