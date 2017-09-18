Капремонт многоквартирных домов в Иркутской области завершён на 46%

Работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах Иркутской области завершены на 46% от плана 2017 года, принято и оплачено 22% работ. Сейчас идёт активная фаза приёмки работ, в Фонд капремонта МКД каждый день приносят кипы документов, рассказал 15 сентября на заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания региона первый заместитель гендиректора ФКР в Приангарье Олег Хинданов. В этом году предполагается отремонтировать 321 дом и ещё в 157 домах заменить лифты. Общая сумма расходов – 2 млрд 275,7 млн рублей.

С начала года было объявлено 133 аукциона, на 1 августа проведены торги по 95% объектов. Некоторые торги не состоялись из-за того, что не было желающих. По словам Олега Хинданова, остро не хватает подрядчиков. Сейчас в реестре квалифицированных подрядных организаций, который составляет министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, всего 92 компании. Из них только три оказывают услуги строительного контроля, 14 – выполняют работы по оценке технического состояния и проектирования, этого очень мало. Фонд намерен просить министерство провести ещё один предварительный отбор, чтобы пополнить реестр.

В ближайшее время фонд намерен выйти на плановый капремонт не менее 500-600 домов ежегодно. Сейчас специалисты фонда провели визуальное обследование 639 МКД, которые будут ремонтироваться в 2018 году. Аукционы на выполнение работ начнутся в ноябре 2017 года. Собираемость платежей по итогу 2017 года ожидается не меньше, чем в 2016 году, тогда было 75,6%.

Члены комитета решили вынести вопрос о текущей работе ФКР на сессию Законодательного собрания в ноябре.