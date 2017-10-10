Капремонт дорог нужен Братску и Усть-Илимску – ОНФ

Участки дорог в Братске и Усть-Илимске, которые были занесены на карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», проверили активисты ОНФ. Как 10 октября 2017 года сообщила пресс-служба общественного движения со ссылкой на координатора проекта в Иркутской области Сергея Батукаева, во время выезда общественники обнаружили, что на магистрали Братск – Усть-Илимск укладка асфальтового полотна проводилась во время сильного дождя, что вызвало вопросы о качестве ремонта.

На совещании с представителями администрации Братска члены регионального штаба ОНФ Сергей Батукаев и Николай Очкас обсудили состояние городских дорог, исполнение ремонтных работ, проблемы и предложения муниципалитета. Представители Братска рассказали, что ямочный ремонт в нынешнем году проводился почти на всех улицах города, также на нескольких дорогах ремонт выполнялся методом сплошной замены дорожного полотна, а всего на текущий ремонт дорог в 2017 года из городского бюджета было выделено более 100 млн рублей.

«Работы в Братске провели на улице Гагарина, где сплошным слоем уложили дорожное покрытие на большом отрезке проезжей части», – отметил Сергей Батукаев. После осмотра дороги он высказал небольшие замечания, в частности, по установке дождеприемника, но проблема является легкоустранимой, так как участок находится на гарантии. Особое внимание активист Народного фронта обратил на улицы Южную, Подбельского, где нужно проводить капитальный ремонт, в ходе которого будут обустроены бордюры, ливневые стоки и проведены другие работы.

В ходе осмотра дорожных участков в Усть-Илимске активисты ОНФ обнаружили многочисленные трещины на дорожном полотне, а также ямы, размеры которых превосходят допустимые ГОСТом, и другие недостатки. Как рассказал координатор дорожного проекта ОНФ в Иркутской области, общественники при осмотрах пользуются деревянным бруском размером 60х15х5 см, если он полностью помещается в дорожную яму, значит, ее размер превышает допустимые пределы. Таких ям на дорогах города набралось немало.

Как рассказал Сергей Батукаев, и Братск, и Усть-Илимск нуждаются в дополнительном финансировании работ по ремонту дорог. «По сравнению с Иркутской агломерацией, отдаленные муниципальные образования региона получают меньше средств на дорожный ремонт, хотя и Братск, и Усть-Илимск являются в регионе крупными промышленными центрами», – подчеркнул активист Народного фронта. По его мнению, в период верстки областного бюджета на 2018 года необходимо обратить на это особое внимание.

«Мы увидели во время выездных рейдов, что муниципалитеты по мере своих возможностей провели сезонный ямочный ремонт. Но очевидно, что для назревшего капитального ремонта дорог с необходимой проектной документацией необходимы совсем другие денежные средства», – пояснил эксперт Народного фронта. По его словам, активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» обратятся в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области с предложениями о проработке этой темы. Кроме того, проблематика дорожного ремонта будет обязательно включена в общественные предложения, которые будут обсуждаться на предстоящей в ноябре конференции регионального отделения ОНФ, резюмировал Сергей Батукаев.

Фото пресс-службы ОНФ.