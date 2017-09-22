Капремонт части дороги от Железногорска-Илимского до Рудногорска начнётся в сентябре

В сентябре 2017 года начнётся капитальный ремонт наиболее разбитого лесовозами участка дороги от Железногорска-Илимского до пос. Рудногорск - с 38 до 53 км. Об этом во время прямой линии с населением Иркутской области 22 сентября сообщил губернатор Сергей Левченко, отвечая на вопросы жителей Нижнеилимского района, которые пожаловались на то, что около 100 км они проезжают за три часа.

«Я знаю эту дорогу, много раз по ней ездил. Она требует внимания. От Железногорска-Илимского около 13 км до трассы «Вилюй» - в нормальном состоянии. А вот дальше от трассы идет много грузового транспорта, она сильно разбита, - сказал губернатор. - Мы решили сначала её немного подлатать, выделялись из бюджета деньги на работы с мая по июль. Но обычный ремонт не поможет там, где ездят большегрузы, они разбивают дорогу за месяц. Сейчас добавили средств на капремонт. Будем закладывать деньги в дорожный фонд 2018 года».

Фото газеты "СМ Номер Один".