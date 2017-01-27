Кандидатов в депутаты ЗС Иркутской области от четырёх партий заверил избирком

Списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Иркутской области второго созыва по одномандатным округам №3 и 11 от четырёх партий 26 января 2017 года были заверены на заседании региональной избирательной комиссии. Как сообщает пресс-служба областного избиркома, региональное отделение партии «Родина» по округу №3 выдвинула Михаила Торопова, КПРФ поддержала кандидатуры Сергея Банько (округ №3) и Геннадия Аликберова (округ №11). От ЛДПР выдвинуты Игорь Котин (округ №3) и Олег Кияница (округ №11), в заверенном списке «Единой России» – Антон Красноштанов (округ №3) и Александр Дубровин (округ №11).

Напомним, дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Иркутской области второго созыва по одномандатным округам №3 и 11 назначены на 26 марта, в связи с тем, что ранее представлявшие эти округа депутаты Алексей Красноштанов и Андрей Чернышев были избраны 18 сентября 2016 года в Государственную думу

Фото с сайта Избирательной комиссии Иркутской области.