Кандидатов на должность ректора ИГУ утвердил ученый совет вуза

Источник: Байкал Инфо
07/07/2017 - 16:21

Ученый совет Иркутского государственного университета 7 июля 2017 года утвердил кандидатуры на должность ректора вуза. Как сообщает пресс-служба ИГУ, в этот список вошли действующий ректор - доктор физико-математических наук, профессор Александр Аргучинцев, доктор биологических наук, профессора, заведующий кафедрой физиологии и психофизиологии Игорь Гутник, кандидат технических наук, доцент, и.о. директора филиала вуза в Братске Виктор Кедрин, доктор биологических наук, профессор, декан биолого-почвенного факультета Аркадий Матвеев, доктор физико-математических наук, профессор, директор института математики, экономики и информатики Михаил Фалалеев и доктор химических наук, профессор, проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Александр Шмидт.

Напомним, что процедура выдвижения завершилась 30 июня, по ее результатам на должность ректора ИГУ претендовали все перечисленные кандидаты.

До утверждения кандидата на должность ректора ИГУ предстоит несколько этапов:

- до 7 сентября – кандидаты, утвержденные Ученым советом ИГУ, обязаны представить в Комиссию по выборам ректора ИГУ установленный перечень документов.

- до 14 сентября – комиссия по выборам ректора ИГУ направляет список кандидатов в Аттестационную комиссию Министерства образования и науки Российской Федерации.

- конференция работников и обучающихся, на которой из списка, утвержденного Минобрнауки России, будет выбран ректор ИГУ сроком на 5 лет.

Процедура избрания и утверждения ректора ИГУ пройдет до 5 декабря 2017 года. 

Метки: Общество, Выборы ректоров-2017, Иркутский государственный университет, Образование, Иркутск
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