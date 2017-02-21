Качественную партию инсулина «Хумалог» доставили в Иркутскую область

В Иркутскую область поступил качественный инсулин «Хумалог» для замены партии лекарства, которая не соответствовала стандартам серии. Об этом 17 февраля 2017 года сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Напомним, на прошлой неделе из аптечных сетей был изъят «Хумалог» серии С553546С по причине несоответствия количественному определению инсулина лизпро.

В минздраве уточнили, что 20 февраля новая партия препарата после проверки была доставлена в аптеки Иркутска, Ангарска, Шелехова, а 21-22 февраля – будет доставлена в аптеки по всей области. Пациентам, имеющим домашние запасы инсулина «Хумалог» серии С553546С, необходимо в ближайшее время обменять его на новую серию препарата.

Горячая линия минздрава Иркутской области по вопросам лекарственного обеспечения населения: (83952) 260-916, 260-917.

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области.