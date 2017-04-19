К пожароопасному периоду готова ВСЖД

На Восточно-Сибирском железной дороге из-за рисков возникновения лесных пожаров ведётся регулярная уборка полосы отвода, её очистка от сухой травы, кустарников и деревьев. В состоянии повышенной готовности находятся 19 пожарных поездов, которые дислоцируются на крупных станциях ВСЖД, сообщает 19 апреля 2017 года пресс-служба компании.

Все составы оборудованы необходимым инструментом для оперативной ликвидации огня: входящие в каждый специальный поезд две цистерны с водой имеют вместимость по 70 кубометров, что в десятки раз превышает объём обычной пожарной машины. Поезда оборудованы автономным источником электропитания и могут работать на неэлектрифицированных участках.

Железнодорожники ведут ежедневный мониторинг обстановки вдоль участков магистрали, граничащих с лесопарками. Усилено взаимодействие с региональным центром МЧС России. Серьёзную угрозу безопасности представляют несанкционированные свалки вблизи железнодорожных путей. В связи с этим в местные организации направляются обращения о ликвидации таких мест. Руководство ВСЖД обращается ко всем с просьбой быть бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности и осторожно обращаться с огнём.