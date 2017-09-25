К 15 годам приговорили 23-летнего жителя Улькана за изнасилование девочки

К 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режим приговорили 23-летнего жителя посёлка Улькана Казачинско-Ленского района за изнасилование шестилетней девочки. Об этом 25 сентября 2017 года сообщает пресс-служба СКР по Иркутской области.

В сентябре прошлого года злоумышленник, зайдя в пьяном виде на детскую площадку, обманным путем заманил оттуда шестилетнюю девочку в лес, где совершил изнасилование. Затем мужчина вернулся с девочкой обратно на площадку. О случившемся малолетняя сообщила родным, которые не сразу поверили в произошедшее, так как данный человек являлся знакомым семьи. Ряд проведенных судебно-медицинских экспертиз подтвердил причастность молодого человека к совершению преступления против половой неприкосновенности малолетней.