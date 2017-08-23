Изменить статус части земель нацпарка необходимо для строительства дороги на Ольхоне

Несколько поручений по строительству дороги на острове Ольхон дал председатель правительства России Дмитрий Медведев по итогам встречи с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Об этом 23 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства. «На встрече я передал председателю правительства России несколько писем, в которых перечислены проблемные вопросы. Он согласился с тем, что необходимо вносить изменения в постановление правительства от 13 февраля 1986 года «О создании Прибайкальского национального парка в Иркутской области». Председатель уже дал ряд поручений федеральным ведомствам. Наша задача – отработать с ними в оперативном порядке», – сказал Сергей Левченко.

«В ближайшее время представители регионального правительства должны выехать в Москву и отработать со всеми федеральными ведомствами эти вопросы. Чтобы к 1 октября у нас было четкое понимание. В ближайшее время министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской определится со специалистом, отвечающим за вопросы нацпарков, который прилетит к нам», – подчеркнул губернатор.

В настоящее время министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области уточняет мероприятия, необходимые для реконструкции автомобильной дороги на острове Ольхон. Протяженность автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир составляет 35,2 км. Министр строительства Светлана Свирскина подчеркнула, что реконструкция дороги потребует дополнительного отвода участков из земель особо охраняемых природных территорий, занятых Прибайкальским национальным парком, а также перевода этих участков в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. «Объект имеет сложные дорожные условия. Участок автомобильной дороги с 125 км по 155 км дороги подлежит реконструкции, а участок автомобильной дороги с 155 км по 160 км может быть приведен в нормативное состояние после капитального ремонта», – сказала Светлана Свиркина.

На первом этапе необходимо реконструировать причальные сооружения. В 2017 году планируется приступить к завершению реконструкции причальных сооружений для паромной переправы пос.Сахюрта – о.Ольхон на материковой части. По откорректированной проектной документации, стоимость завершения реконструкции составляет 158,4 млн рублей. В 2017 году предусмотрено 21,3 млн рублей на начало работ, на завершение в 2018 году. – 137,1 млн рублей. Соответствующие изменения внесены в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014 – 2020 годы. Также требуется реконструкция причальных сооружений основой части этой паромной переправы, приступить к которой возможно в 2018 году. Проектная документация в разработке, заключение экспертизы предполагается получить в декабре 2017 года. Ориентировочная стоимость реконструкции – 150 млн рублей.

Чтобы получить финансирование на реконструкции причальных сооружений и автомобильной дороги из средств федерального бюджета, необходимо получить положительное заключение государственной экспертизы, а затем направить бюджетную заявку в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». В 2017 году также требуется провести торги на разработку проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт участков автомобильной дороги. Предварительные затраты на эти цели составят 27,8 млн рублей, в том числе 20,9 млн рублей по реконструкции дороги и 6,9 млн рублей по капитальному ремонту. Срок завершения работ – декабрь 2018 года при условии снятия запрета на строительство автомобильных дорог. Получить положительное заключение экологической экспертизы, пройти государственную экспертизу проектной документации и проверку достоверности определения сметной стоимости объекта в ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» на реконструкцию дороги предполагается до апреля 2019 года. Непосредственно к реконструкции автомобильной дороги возможно будет приступить после разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы. Предположительно это третий квартал 2019 года.

Учитывая все необходимые затраты, общая стоимость дорожных работ для приведения автомобильной дороги протяженностью 35,2 км на острове Ольхон в нормативное состояние с устройством асфальтобетонного покрытия в текущих ценах ориентировочно составит 2 млрд 176 млн рублей, в том числе: 1 млрд 610 млн рублей – реконструкция автомобильной дороги; 230 млн рублей – капитальный ремонт автомобильной дороги; 308,4 млн рублей – реконструкция причальных сооружений; 27,8 млн рублей – разработка проектной документации.

Фото с сайта правительства Иркутской области.