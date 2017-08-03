Изменения в законодательстве России о капремонте помогут жителям Иркутской области

Об изменениях законодательства, направленных на поддержку собственников жилья, рассказал жителям Ангарска гендиректор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Денис Быков 2 августа 2017 года на семинаре проекта партии «Единая Россия» «Управдом». Об этом сообщает

Федеральный законопроект вступил в силу 31 июля. Первое новшество – с собственников, которые с 1 января 2013 года приватизировали квартиры с долгами за капремонт, снимут эти долги. Теперь их обязан заплатить предыдущий собственник – муниципалитет, регион или Российская Федерация. Это не касается сделок с жильём между физическими лицами, по-прежнему при покупке, дарении, наследовании квартиры долги по капремонту остаются за жильём. Но любой желающий может узнать, аккуратно ли платят хозяева квартиры, для этого на сайте ФКР в разделе «Документы \ Отчётность фонда» размещён ежеквартальный отчет регионального оператора в соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30.12.2015 г. № 965/пр. В этом отчёте нет персональных данных собственников жилья, но есть цифры долга по каждой квартире в Иркутской области. Информация обновляется раз в квартал.

Второе новшество – если собственник жилья не пускает в квартиру подрядчиков для проведения работ по капремонту, то они откладываются на более поздний срок, но из перечня не исключаются. Как пояснил Денис Быков, бывает, что перед началом капремонта все жильцы согласны пускать рабочих в свои квартиры, например, для замены стояков с водой, газовых труб, а потом вдруг отказываются. Из-за этого порой останавливается капремонт во всём доме, и даже соседи подают в суд на соседей, чтобы понудить их пустить рабочих в своё жилище. Часто в таких случаях приходится исключать вид работ из перечня, чтобы успеть сделать капремонт согласно срокам, прописанным в договоре фонда с подрядчиками, а из-за этого страдают все собственники жилья. Сейчас компании даётся время для урегулирования ситуации.

Третья поправка в законодательстве, о которой рассказал Денис Быков, касается многоквартирных домов, которые самостоятельно копят средства на капремонт на специальном счёте. Теперь устанавливается предельная стоимость работ и материалов, используемых для капремонта МКД, имеющих спецсчёт. Раньше компании-подрядчики могли предложить любую цену, бывало, что они обманывали собственников, навязывая им слишком дорогие услуги и материалы, люди переплачивали. Введённые ограничения защищают собственников жилья от лишних трат.

Денис Быков также ответил на ряд вопросов, которые ему задавали жители Ангарска. Они касались региональных льгот на капремонт, сроков перехода дома на спецсчёт, критериев формирования программы капремонта и проч.