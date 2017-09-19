Избранные мэры городов и районов Иркутской области вступают в должность

В Иркутской области с середины сентября 2017 года вступают в должность мэры городов и районов, главы поселений, одержавших победу на выборах. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, гостями церемоний стали спикер ЗС и депутаты.

Председатель комитета по собственности и экономической политике Ольга Носенко уже побывала на инаугурации мэра Слюдянского района Алексея Шульца и мэра Усольского района Виталия Матюхи. Оба эти мэры победили при поддержке КПРФ.

Спикер Сергей Брилка 19 сентября в Шелехове поздравил со вступлением в должность нового главу города Сергея Липина. Днём ранее он побывал на инаугурации Максима Торопкина в Усолье-Сибирском. Новому мэру спикер посоветовал обратить пристальное внимание на городское благоустройство, в частности, на состояние главной улицы города – проспекта Комсомольский. «Этот проспект – лицо города. Здесь должен быть хороший асфальт, красивое обрамление зелеными насаждениями. Программа «Городская среда» позволяет получить федеральное и областное финансирование на ремонт таких объектов. У нас есть программа капремонта многоквартирных домов. Усолью нужно активно использовать ресурсы этой программы для обновления жилого фонда», – отметил Сергей Брилка.

Председатель ЗС также подчеркнул, что депутатский корпус готов к плодотворному сотрудничеству и с главами муниципалитетов, и с местными думами для решения насущных вопросов территорий. «В центре нашего внимания, в том числе, муниципальные образования первого уровня. Ранее мы уже поднимали вопрос о состоянии малых поселений в регионе, тех же поселков, созданных когда-то при леспромхозах. Сегодня большинство населённых пунктов переживают не лучшие времена. Во взаимодействии с местной властью нужно искать пути решения проблем таких территорий», – считает Сергей Брилка.

Отметим, что до конца этой недели еще целый ряд глав муниципалитетов официально вступят в должность, среди них – мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант, глава Балаганского МО Николай Лобанов, глава Ушаковского МО Виктор Галицков, глава Олхинского МО Владислав Кошкин, глава Уриковского МО Андрей Побережный, глава Куйтунского МО Альбина Хомич. Депутаты ЗС планируют побывать на этих мероприятиях, чтобы не только поздравить глав с избранием, но и обсудить актуальные для территорий вопросы.