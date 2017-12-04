Из-за смерти мужчины во время взрыва бытового газа в Усть-Куте возбудили уголовное дело

Байкал Инфо , 04/12/2017 - 17:37 , Взрыв газа в Усть-Куте , Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия , #Усть-Кут

Уголовное дело возбуждено по факту смерти мужчины во время взрыва бытового газа в доме в Усть-Куте. Как 4 декабря 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, днем 3 декабря в одной из квартир жилого дома по улице Халтурина во время производства работ с использованием газового оборудования, вследствие разрыва баллона с бытовым газом, произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажами здания, в результате чего погиб 69-летний мужчина и пострадало несколько человек.

В настоящее время следователи произвели осмотр места происшествия, изъят газовый баллон, назначены судебные экспертизы. Производятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. 

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области. 

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