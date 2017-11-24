Из-за проведения азартных игр в Братске возбуждено уголовное дело

Источник: Байкал Инфо 24/11/2017 - 10:20

В Братске возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр по адресу: ул. Рябикова, 32 «А». Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в ходе обысков в этом здании были изъяты 13 игровых столов с мониторами и системными блоками, 7 игровых автоматов, видеорегистратор, деньги и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность игрового клуба в Братске по адресу: ул. Зверева, 1. В ходе обыска там были изъяты 12 игровых автоматов, деньги в сумме более 3 тыс. рублей, ключи. По данному факту проводится доследственная проверка. О функционировании игровых залов необходимо сообщать по телефону 02 или телефону доверия Следственного управления 8 (3952) 20-46-54. Все сообщения будут оперативно проверены.

Метки: Происшествия, Следственный комитет РФ, Братск
Также в рубриках: 
В Братске проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела ребёнка на крыше гаража
Отец из-за плача убил шестимесячного сына со злости в Братске
В Братске молодой человек убил отца
В Братске осудят главу компании за неуплату более 27 млн рублей налогов
В Братске осудят бывшего сотрудника ГУФСИН, снабжавшего заключенных наркотиками
Исключить из фида:  0

Добавить комментарий

Загрузка...