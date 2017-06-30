Из-за отсутствия финансирования ББТ не берется за крупные проекты

Из-за отсутствия финансирования организация «Большая Байкальская тропа» не берется за крупные проекты, при том что имеет все необходимые материалы и специалистов. Об этом 30 июня 2017 года рассказала руководитель организации Елена Чубакова. По ее словам, они пишут письма с просьбой о финансовой помощи в разные инстанции и надеются, что региональные власти, министерство природных ресурсов Иркутской области и Ростуризм увидят их потенциал. «Сейчас спрос на нашу работу гораздо больше, чем мы можем выполнить. Наша организация выполняет ежегодно от 20 до 30 международных двухнедельных проектов на Байкальской природной территории. Сейчас мы сильно сократили свои проекты, потому что отсутствует финансирование», – пояснила Елена Чубакова.

ББТ могли бы участвовать в разных аукционах и тендерах, но в список участников не внесены направления «экология» и «туризм», поэтому подать заявку сложно. Елена Чубакова приняла участие в экспертном обсуждении «ББТ как часть программы по развитию внутреннего туризма и созданию системы национальных троп России» в аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации. Организаторы мероприятия составили аналитическую записку, в которой разным профильным министерствам будет предложено профинансировать проекты ББТ.

Как рассказала координатор проектов ББТ Элеонора Еремченко, в нынешнем году организация планирует провести пять летних проектов по благоустройству и реконструкции троп – в гольцы Байкальского заповедника, тропы на северном Байкале от села Байкальское до Слюдянских озер, а также строительство тропы из поселка Большое Голоустное в поселок Бугульдейка через бухту Песчаная по берегу. На осень запланировано два проекта по обустройству родников на острове Ольхон. Также 10 июля планируется провести арт-проект в Байкальском заповеднике на станции кольцевания птиц по облагораживанию вагонов, где живут орнитологи.

ББТ построила и реконструировала такие участи, как тропа из Листвянки в Большие Коты, тропа в гольцы Байкальского заповедника по долине реки Осиновка, тропа от Слюдянских озер до села Байкальское на Северном Байкале, тропа на озере Фролиха, строительство тропы на плато полуострова Святой Нос и строительство тропы из поселка Большое Голоустное в поселок Бугульдейка через бухту Песчаная по берегу.

За время существования ББТ участие в строительстве троп приняло около 5200 волонтеров из 25 стран и 40 городов России. Проведено 224 летных проектов по обустройству и реконструкции троп на различных территориях Иркутской области и Республики Бурятия. Построено, расчищено, реконструировано и находится в ежегодном обслуживании около 500 км троп.

Фото из группы Большой Байкальской тропы в социальной сети "ВКонтакте".