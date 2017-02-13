Из-за ОРВИ на карантин закрыты 31 школа и 17 детсадов в Иркутской области

В Иркутской области за прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано 26226 случаев заболевания ОРВИ, из них 18849 - среди детей, сообщает 13 февраля 2017 года пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону. В Иркутске зарегистрировано 8415 случаев ОРВИ, из них 5793 – среди детей. В связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями приостановлен учебный процесс в 31 школе Иркутской области (гг. Усть-Илимск, Иркутск, Боханский район и др.) и 17 детских дошкольных учреждениях (Осинский, Боханский, Баяндаевский, Балаганский районы и др.).

В Иркутске отмечается превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ на 3,3%. В целом по области заболеваемость находится ниже пороговых значений на 10%.

За неделю диагноз гриппа выставлен 72 заболевшему, в том числе 51 ребенку. Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный составили вирусы гриппа A(H3N2).

Фото из архива "Байкал Инфо".