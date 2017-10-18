Из-за обрушения траншеи и смерти рабочих в Иркутске начали проверку

Из-за обрушения траншеи и смерти двух рабочих в Иркутске начали доследственную проверку. Как 18 октября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, доследственную проверку по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ) начал следственный отдел по Свердловскому району Иркутска.

По предварительным данным, накануне вечером по адресу: ул. Захарова, 14 одна из иркутских организаций проводила работы по укреплению траншеи глубиной около шести метров для прокладки канализационных труб. Во время укрепления стены траншеи обвалился грунт, в результате чего трое рабочих оказались полностью засыпаны землей, а одного засыпало по пояс. Во время спасательных работ были подняты двое рабочих 39 и 38 лет, один из них не пострадал, у второго – перелом ключицы, состояние удовлетворительное. Также были обнаружены тела еще двух мужчин 45 и 40 лет.

Следователи опросили директора подрядной организации, а также опрашивают потерпевших и очевидцев произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области.