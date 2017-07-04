Из-за непогоды в Иркутске подтопило несколько частных домов и тополь упал на автомобили

Угрозы подтопления прибрежных зон из-за погодных условий в Иркутске нет. Об этом 4 июля 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на заявление председателя комитета городского обустройства Елены Федоровой на совещании, которое провел сегодня мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Руководители всех структурных подразделений отчитались о проводимых работах по ликвидации последствий ливня, а также о профилактических мероприятиях по предупреждению подтоплений жилых домов.

По словам Елены Федоровой, дежурные бригады МУП «Иркутскавтодор», «Водоканал», аварийно-спасательной службы занимаются откачкой воды с проезжей части улиц: Баррикад, Ушаковская, Култукская, Красноярская, Кооперативная, Некрасова, Карла Маркса, Фабричная, Марии Цукановой, Мельничная, Войкова, Трактовая, Николая Вилкова. Кроме этого, дорожники устраняют возникшие после непогоды засоры ливневых канализаций, прочищают отводные каналы.

Наибольшие затруднения в связи с продолжительными осадками возникли в Правобережном округе. Как сообщила заместитель мэра Юлия Гордина, накануне ночью подтопило несколько частных дворов на улице Мельничная. Организован пункт временного размещения в школе №10, желающим предоставлено временное жилье в маневренном фонде на улице Воровского. В Октябрьском округе основные работы по отводу воды от жилых домов ведутся на улицах Канской и Пискунова. Как сообщил глава округа Владимир Преловский, ночью по адресу: ул. Байкальская, 251 во дворе дома упал тополь и повредил три автомобиля. Сейчас выясняются причины происшествия и оценивается ущерб.

В Свердловском округе специалисты проводят постоянный мониторинг ситуации, какие-либо угрозы для жизни и имущества граждан не зафиксированы. В Ленинском округе для предотвращения подтопления одного из домов на улице 3-я Кировская специалисты МУП «Иркутскавтодор» прокапывают отводную канаву для воды. В традиционных зонах затопления – поселках Боково и Горького – угроз для частного сектора нет, уровень рек в черте города низкий и, по прогнозам специалистов, в ближайшее время не пересечет опасную отметку.

По любым вопросам и с жалобами на последствия ливня иркутяне могут обратиться в единую диспетчерскую службу администрации города Иркутска по телефону: 520-112, а также по номерам приемных своего округа.

Фото из группы "ДТП38RUS".