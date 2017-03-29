Из-за короткого замыкания горела школа №14 в Тайшете

Источник: Байкал Инфо
29/03/2017 - 16:37

Пожар произошел в кабинете, где располагалась лаборатория, в школе №14 в Тайшете. Как 29 марта 2017 года сообщает «Тайшет 24», по предварительной информации причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Очаг пожара находился на втором этаже школы. Остановить распространение удалось за счет того, что сотрудники учреждения стразу начали тушить пожар, используя огнетушители и внутренние гидранты. Прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар. В происшествии никто не пострадал. 

Фото с сайта "Тайшет 24". 

Метки: Происшествия, Пожар, Тайшет
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