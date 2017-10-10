Из-за гололеда и непогоды на дорогах Иркутской области появилось 23 опасных участка

На дорогах Иркутской области федерального и местного значения выявили 23 опасных участка, на которых из-за перепада среднесуточных температур и появления гололеда могут возникнуть дорожно-транспортные происшествия. Как 10 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, эти участки расположены на трассе Р-255 «Сибирь» – 14 участков (Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский, Куйтунский, Зиминский, Заларинский, Аларский, Черемховский, Усольский, Ангарский, Иркутский); трассе Р-258 «Байкал» – 3 участка (Иркутский, Шелеховский, Слюдянский); трассе А-331 «Вилюй» – 6 участков (Тулунский, Братский).

Сотрудники МЧС убедительно просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. Соблюдайте правила, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, держите дистанцию, избегайте резких маневров, резкого торможения и резкого переключения передач, пропускайте спецтранспорт со звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.

Оперативная дежурная смене Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области организовала взаимодействие с водителями большегрузного автотранспорта через коротволновые радиотрансляции в радиусе 200 километров (дублирующие станции находятся в Братске, Черемхово и Ангарске), чтобы сообщать им прогноз метеоусловий и обстановку на автодорогах.

В Иркутской области находится 49 стационарных пунктов обогрева и питания вместимостью 178 человек, мобильный пункт обогрева на 50 человек, 41 стационарный и 17 мобильных пунктов заправки ГСМ, 12 мест сосредоточения песочно-гравийной смеси.

В настоящий момент автодороги федерального и регионального значения находятся в проезжем состоянии. Контроль за состоянием дорожного движения выполняется посредством трансляции с 68 камер видеонаблюдения.