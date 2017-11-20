Из-за гастроэнтерита у семи воспитанников закрыт детсад в Усолье-Сибирском

Источник: Байкал Инфо 20/11/2017 - 17:20

Детский сад №22 в Усолье-Сибирском закрыт с 20 ноября по 23 ноября 2017 года по решению учредителя после того, как там было выявлено недомогание у восьми воспитанников, из которых у семи детей установлен диагноз – гастроэнтерит. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра образования региона Валентину Перегудову, все работники детского сада сдали анализ на вирусологию, дети находятся дома на карантине. В учреждении проводят противоэпидемические мероприятия.

«В учреждении проводятся профилактические мероприятия. Мы должны быть уверены, что не пострадает больше ни один ребенок», - подчеркнула Валентина Перегудова. Министр отметила, что детский сад посещают 305 человек. Она рассказала, что информацию о произошедшем в адрес министерства образования Иркутской области направили из отдела образования управления по социально-экономическим вопросам администрации Усолья-Сибирского. 

Фото с сайта правительства Иркутской области.

Метки: Происшествия, Перегудова Валентина, Правительство Иркутской области, Здравоохранение, Образование, Усолье-Сибирское
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