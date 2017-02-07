Из вольера енота Нафани Иркутского контактного зоопарка установят онлайн-трансляцию

Круглосуточную онлайн-трансляцию из вольера енота Нафани Иркутского детского контактного зоопарка смогут увидеть все желающие с 7 февраля 2017 года. Как сообщил директор фонда «Иркутский ботанический сад» Иван Сизых, в вольере у Нафани установлена HD-камера для трансляции, чтобы все желающие смогли наблюдать за жизнью питомца, зайдя на сайт зоопарка по ссылке: http://irkdetzoo.ru/online-enot.

Реализация этого проекта проходит благодаря партнерам телеком-оператора «Дом.ru Бизнес» в рамках проекта «Опека над животными».

Фото из группы зоопарка в социальной сети "Вконтакте".