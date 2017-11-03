Из Усольского района незаконно вывезли за границу древесину на 5 млн рублей

Источник: Байкал Инфо
03/11/2017 - 15:25

Из Усольского района одна компания вывезла за границу круглый лес породы «лиственница», указав в декларациях на товар заведомо недостоверные сведения о законности приобретения. Как сообщает 3 ноября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, стоимость контрабанды древесины – более 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Метки: Происшествия, ГУ МВД по Иркутской области, Криминал, Лес, Усольский район
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