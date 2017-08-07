Из болота в Слюдянском районе спасатели вытащили мужчину

В районе мыса Шаманского Слюдянского района мужчину, провалившегося в болото, спасли вечером 6 августа 2017 года сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, государственной инспекции по маломерным судам и полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

«Мы разбились на группы и прочесывали местность вблизи Слюдянских озёр – именно там встречаются заболоченные участки. Мужчину обнаружили в 400-х метрах от мыса. Он увяз в болоте по грудь и продолжал погружаться, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Слюдянской группы патрульной службы Виктор Иневаткин. – Действовали предельно быстро – на пострадавшего накинули спасательную удерживающую петлю. Удалось найти точку опоры – растущее рядом дерево, после чего в несколько рук вытянули мужчину из трясины. В общей сложности он провёл в болоте около часа».

Из-за перенесённого стресса у мужчины начался эпилептический припадок, на месте ему была оказана доврачебная помощь. На носилках пострадавшего донесли до мыса Шаманский, где уже ожидала машина скорой помощи.

Спасатели убедительно просят отдыхающих быть предельно внимательными в незнакомой местности. Старайтесь не ходить в одиночку, не отдаляйтесь на значительные расстояния от мест массового отдыха. При себе всегда имейте средства связи, чтобы в критической ситуации сообщить в службы экстренного реагирования о произошедшем.