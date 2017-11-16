Из Байкальска в Иркутск перевезли на вертолете девочку и ее родителей, пострадавших в ДТП

Трое пострадавших в крупной аварии, которая произошла 11 ноября 2017 года в Слюдянском районе, эвакуировали из больницы Байкальска в Иркутск на вертолете Ми-8АМТ. Как 16 ноября 2017 года сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области, эвакуация потребовалась 12-летней девочке и ее родителям, которые первоначально были доставлены в Байкальскую городскую больницу. Сейчас ребенка перевезли в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу, ее родителей – в Иркутскую областную клиническую больницу. Транспортировку пациентов проводила выездная бригада анестезиологии и реанимации в составе 5 человек – два врача и три медсестры.

На медицинскую эвакуацию потребовалось около трех часов. Выездная бригада Иркутского областного центра медицины катастроф долетела до Байкальска, где провела около часа, занимаясь подготовкой больных к транспортировке и их перевозкой к вертолету. Затем вертолет Ми-8АМТ, оснащенный реанимационным медицинским модулем, доставил пациентов в Иркутск в лечебные учреждения.

Напомним, днем 11 ноября в Слюдянском районе на 163 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пятилетний ребенок, еще пятеро пострадали – четверо взрослых и 12-летняя девочка. Когда пострадавших эвакуировали в Байкальскую городскую больницу, состояние двоих взрослых оценивалось как средней степени тяжести, состояние 12-летней девочки – как крайне тяжелое, ее родителей – как тяжелое. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую хирургическую и травматологическую помощь в полном объеме.

Информация о состоянии 12-летней девочки с первых минут направлялась в центр медицины катастроф и находилась на постоянном мониторинге. Из-за крайне тяжелого состояния ребенка перевозить его в Иркутск было нельзя, поэтому вся необходимая специализированная помощь оказывалась на месте. В первые сутки для оказания помощи и консультирования в Байкальск на реанимобиле приехала реанимационная нейрохирургическая бригада, в состав которой вошли анестезиолог и детский нейрохирург. Кроме того, в Байкальск для консультаций и оказания помощи выезжали нейрохирург, специалист-окулист и детский стоматолог из Ивано-Матренинской детской больницы. Они также оказывали специализированную медицинскую помощь на месте.

Состояние девочки стабилизировалось 14 ноября, поэтому было решено перевезти ее в учреждение Иркутска. Родителей девочки также было решено перевезти в областной центр.

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области.