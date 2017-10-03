Из Байкала, Ангары и Селенги поднимут затонувшие автомобили

Источник: Байкал Инфо
03/10/2017 - 14:47

Со дна Байкала, Ангары и Селенги поднимут затонувшие автомобили. Как 3 октября 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, суд признал незаконным бездействие администрации Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей, которая не поднимала затонувшие автомобили из Байкала, а также из Ангары и Селенги. Проверка установила, что только за последние три года в указанных водоемах затонуло 42 машины, из них 35 в Байкале. До настоящего времени не поднятыми остаются 30 затонувших автомобилей, в том числе 25 из акватории озера, что создает угрозу его уникальной экосистеме.

Обязанность по подъему затонувшего в судоходных водных объектах имущества лежит на администрации внутренних водных путей. Однако администрация эту обязанность не признавала и не исполняла. Во время судебного заседания прокуратура доказала факт угрозы окружающей среде и неверность позиции администрации внутренних водных путей по этому вопросу, её бездействие признано судом незаконным с возложением обязанности организовать подъем затонувших автомобилей. После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет поставлено на контроль прокуратуры.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Общество, Иркутская область, Прокуратура Иркутской области, Байкал, Бурятия, Суды, Экология, Монголия
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