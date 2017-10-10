Исследователями космоса и архитекторами станут на неделю школьники Приангарья

Профессиональные пробы для учащихся 7-11 классов школ Иркутской области пройдут с 16 по 22 октября 2017 года в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов». Школьники перевоплотятся в представителей разных профессий и под контролем опытных специалистов решат определённые задачи. Как сообщает пресс-служба правительства региона, подростки смогут примерить роль 3D- визуализатора, специалиста по виртуальной реальности, роботизированным операциям, краудсорсингу. Школьники также попробуют себя в профессиях, связанных с изучением космоса, предпринимательской деятельностью и банковским делом, архитектурой и строительством, а также с кулинарным мастерством, швейным, сварочным, парикмахерским делом, гидрометеорологией, делопроизводством, архивоведением

«Профессиональные пробы организуют на базе 46 образовательных организаций в 20 населённых пунктах Иркутской области. Всего подготовлено более 120 мероприятий, на каждом из которых можно попробовать себя в профессиональной деятельности», – отметила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

По словам министра, профессиональные пробы пройдут в городах Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Зима, Саянск, Тулун, Братск, Нижнеудинск, Железногорск-Илимский, Усть-Илимск, Бодайбо, Киренск, посёлках Усть-Ордынском, Бохане, Подгорном (Нижнеудинский район), Центральном Хазане (Зиминский район), Юрты (Тайшетский район), Улькан (Казачинско-Ленский район), селе Русские Янгуты (Осинский район).

Для участия в мероприятии необходима предварительная запись по телефону. Контакты ответственных за каждое направление, а также полный перечень профессиональных проб и график их проведения можно посмотреть на официальном сайте регионального центра мониторинга и развития профессионального образования Иркутской области http://рцмрпо.рф/content/professionalnye-proby.

Получить дополнительную информацию о мероприятии можно по телефону 8-914-926-35-20, Татьяна Гладкова, заведующая отделом сопровождения профессионального самоопределения ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО».

Изображение с сайта правительства Иркутской области.