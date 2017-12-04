Исполнение программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» одобрила фракция ЕР

Исполнение в Иркутской области государственной программы «Социальная поддержка населения» в 2017 году находится на достаточно высоком уровне – целевые показатели исполнения программы практически максимальные. Такой вывод сделал руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Борис Алексеев по итогам обсуждения реализации программы на заседании фракции 28 ноября.

Программа «Социальная поддержка населения», занимает практически пятую часть регионального бюджета, в финансовом выражении в 2017 году это составило 22,4 млрд рублей. Вице-спикер ЗС, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин отметил, что социально направленным бюджет делает, в том числе, эта программа.

С основным докладом перед депутатами выступил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Он рассказал, что в программу входят восемь подпрограмм, которые охватывают все категории лиц и направлены для оказания социальной государственной помощи, регламентируя все элементы социальной защиты населения. Исполнение бюджета программы составляет 86%, но с учётом тех выплат, которые будут произведены в конце года, исполнение приблизится к 100%. На 1 октября в 87 организациях социального обслуживания получили услуги 118 тыс. человек. По подпрограмме «Социальная поддержка населения» предполагается 116 мер социальной поддержки, на это в нынешнем году было выделено 7,5 млрд рублей. Кроме того, отдельные подпрограммы регулируют поддержку многодетных семей, инвалидов, летний отдых детей и др.

Партийцы приняли участие в обсуждении темы. Председателя комиссии по контрольной деятельности ЗС Геннадия Нестеровича интересовал вопрос о возможных мерах поддержки категории людей, называемых погорельцами. Министр пояснил, что программой предусмотрена поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в размере до 100 тыс. рублей. Депутат Анатолий Дубас обратил внимание правительства на необходимость сохранения объектов, построенных по программе «Доступная среда». Завершая обсуждение, члены фракции поддержали предложение председателя регионального парламента Сергея Брилки внести в постановление ЗС к бюджету 2018 года вопрос о компенсации в следующем году из областного бюджета выпавшей в связи с уменьшением федерального финансирования части дохода подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения».

«Вопросы, поднимаемые государственной программой, очень важны для жителей региона, так как затрагивают интересы граждан, нуждающихся в помощи. Фракция партии «Единая Россия» будет и дальше плодотворно сотрудничать с правительством региона в рамках поддержки программы», - подытожил Борис Алексеев.