Искусственные дожди вызывают в Иркутской области для тушения лесных пожаров

Спецсамолёт Ан-26, арендованный федеральной авиалесоохраной, 9 августа 2017 года проводит полёт в Прибайкальском районе Бурятии и Усть-Илимском районе Иркутской области, чтобы вызвать искусственные дожди для лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Более 90% лесных пожаров в России действуют в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии, на долю которых приходится около 50% лесов нашей страны. Практически все лесные территории регионов являются труднодоступными и удалёнными. Эффективную работу по тушению здесь пожаров могут проводить только парашютисты-десантники авиалесоохраны. В этих регионах более 3 тыс. человек сейчас ведут борьбу со 137 лесными пожарами на площади более 110 тыс. га. Основная доля работ выполняется наземной группировкой сил, преимущественно ручным способом. Прокладка минерализованных полос, расчистка лесных завалов идет с помощью лопат, бензопил. Прямое тушение кромки – с помощью 20-ти литровых ранцевых лесных огнетушителей.

Кроме того, на крайне удалённых и ненаселенных территориях Якутии, Красноярского края и Иркутской области действует еще 107 пожаров, начавшихся из-за гроз, на площади более 800 тыс. га, которые решено не тушить.