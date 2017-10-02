Иркутянка завоевала золото и бронзу на чемпионате Европы по спортивной аэробике

Иркутская спортсменка Анастасия Дегтярева завоевала золотую и бронзовую медали на X чемпионате Европы по спортивной аэробике. Как 2 октября 2017 года сообщила пресс-служба министерства спорта Иркутской области, соревнования проходили с 21 по 25 сентября в итальянском городе Анкона. В дисциплине «Гимнастическая платформа» Анастасия Дегтярева в составе сборной команды России заняла первое место. В индивидуальном выступлении среди женщин она стала бронзовым призером.

Напомним, в июле нынешнего года Анастасия Дегтярева выиграла золотую медаль на всемирных играх в Польше. В составе сборной команды России по спортивной аэробике Анастасия Дегтярева выступала в дисциплине «степ». В финале сборная России состязалась с командами из Китая, Венгрии и Украины. В упорной борьбе россиянки обошли спортсменок из Китая, которые заняли второе место. Третье место заняла команда Венгрии.

Фото из архива "Байкал Инфо".