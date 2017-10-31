Иркутянка разделась в честь 100-летия Великой Октябрьской революции

Скандально известная иркутская модель Лиана Клевцова в октябре 2017 года в полуобнаженном виде приняла участие в фотопроекте, посвящённом 100-летию Великой Октябрьской революции 1917 года. Как сообщает она на своей странице в социальной сети «Вконтакте», авторы проекта не призывают к революции, а просят не забывать о ней и показывают, как, по их мнению, изменился образ революционера за 100 лет, «чтобы избежать подобных событий в будущем». «Пока мы помним свою историю и революции, которые в ней были, мы способны избежать потрясений которые она несёт», - пишет участница проекта. Она также сообщила, что для написания текста к фотографии ей пришлось консультироваться по истории России.

Изображение со страницы Лианы Клевцовой в социальной сети "Вконтакте".