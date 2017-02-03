Иркутянина задержали за ложное сообщение о минировании ж/д вокзала

Источник: Байкал Инфо
03/02/2017 - 17:47

Иркутянина задержали из-за ложного сообщения о минировании железнодорожного вокзала. Как 3 февраля 2017 года сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, сегодня около 7:00 в дежурную часть полиции поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в здании вокзала на станции Иркутск-Сортировочный в сумке находится взрывное устройство. На место происшествия незамедлительно были направлены все экстренные службы, задействованы специалисты-взрывотехники и служебно-разыскные собаки.

Полицейские эвакуировали из здания вокзала пассажиров и оцепили территорию. В результате тщательного осмотра вокзального комплекса запрещенных устройств и бесхозных предметов обнаружено не было.

Полицейские оперативно установили личность звонившего, и через полчаса после сообщения он был задержан. Лжетеррористом оказался 39-летний житель Свердловского округа Иркутска, который имеет судимость за совершение аналогичного преступления в 2011 году.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», санкция которой составляет максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

Фото пресс-службы. 

Метки: Безопасность, Происшествия, Восточно-Сибирский ЛУ МВД на транспорте, Криминал, Иркутск
Также в рубриках: 
В Иркутске задержали наркозависимого таксиста, который продавал спайсы и гашиш
В Иркутске с крупной партией гашиша задержан житель Бурятии
Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в школе №14 Иркутска
В Иркутске мужчина убил собутыльника и поджег его дом, где были жена и дети
Кафе Иркутска оштрафовали за свободный доступ детей к Интернету
Исключить из фида:  0