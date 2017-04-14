Иркутянина задержали, когда он делал закладки со спайсом

В Иркутске задержали 38-летнего мужчину в момент закладки пакетиков с наркотическим средством. Как 14 апреля 2017 года сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области, во время личного досмотра у подозреваемого обнаружены полимерные пакеты с порошкообразным содержимым светлого цвета. Согласно проведенной экспертизе изъятое вещество является наркотическим средством спайс массой около 8 граммов.

Прапорщики полиции Андрей Мищук и Александр Лисин доставили мужчину в отдел полиции №2 МО МВД России «Иркутское», где выяснилось, что иркутянин приобрел наркотические средства через Интернет для продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч.4 ст. 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Иркутской области.