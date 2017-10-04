Иркутянин воровал батареи в новостройках из квартир в черновой отделке

Мужчина воровал радиаторы отопления в одной из новостроек Иркутска. Как 3 октября 2017 года сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда города, в мае прошлого года 32-летний ранее судимый мужчина в вечернее время проникал в квартиры с черновой отделкой в одной из новостроек Октябрьского района Иркутска. С помощью шуруповерта и отвертки он взламывал личинку замка входной двери, проникал в квартиру и снимал разводным ключом радиаторы отопления с терморегуляторами и регулировочными клапанами. После чего, вызвав таксиста, погружал все похищенное в автомобиль и увозил в гараж. Таксисту он говорил, что является прорабом, а радиаторы списаны. Таким образом он совершил четыре кражи. Общий размер ущерба, причиненного в результате его преступных преступлений, составил более 200 тыс. рублей.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершенных преступлениях признал частично, ссылаясь на то, что действительно совершал хищение батарей из квартир в Иркутске, однако вместе с таксистом вывозил в гараж, при этом радиаторы продавал отцу таксиста по 100 рублей за секцию. Суд отнесся критически к его показаниям, поскольку они полностью были опровергнуты показаниями потерпевших, свидетелей, материалами уголовного дела.

Приговором Октябрьского районного суда Иркутска действия подсудимого квалифицированы по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Фото из архива "Байкал Инфо".