Иркутянин в Белоруссии производил наркотики под видом диссертации по экологии

Двое иркутян в Республике Беларусь изготавливали психотропные вещества под видом диссертации по экологии. Как 30 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУВД Минского горисполкома, 24-летний и 25-летний молодые люди в арендуемой квартире в городе Борисов организовали лабораторию по синтезу особо опасных психотропных веществ, чтобы в дальнейшем продавать их в Беларуси. В этой квартире было обнаружено более шести килограммов психотропных веществ, а также вакуумный насос, лабораторный прибор для конденсации, восемь лабораторных колб, магнитную мешалку, 11 полимерных емкостей с жидкостями, шесть полимерных пакетов с порошкообразными веществами белого цвета.

Оперативники выяснили, что 25-летний организатор наркопроизводства ранее жил в Иркутске, затем переехал в Санкт-Петербург, где некоторое время работал поваром. Задержанный пояснил, что его там все устраивало, но решил искать лучшей жизни, поэтому приехал в Беларусь и обосновался в городе Борисов, где снял квартиру и самостоятельно организовал лабораторию по изготовлению и сбыту психотропных наркотиков. Родным и знакомым задержанный говорил, что уехал в Беларусь писать диссертацию по экологии.

Сначала молодой человек изготавливал наркотики самостоятельно, затем пригласил своего 24-летнего приятеля из Иркутска. Молодые люди дома изготавливали психотропные вещества, потом продавали крупными партиями (по 50-100 гр.). Просуществовал нелегальный бизнес несколько месяцев.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов») УК Республики Беларусь.

Фото с сайта ГУВД Минского горисполкома.