Иркутянин стал бронзовым призером чемпионата мира по тхэквондо

Иркутский спортсмен Роман Кузнецов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по тхэквондо, который с 24 по 30 июня 2017 года проходил в городе Мучжу в Южной Корее. Как 30 июня сообщила пресс-служба министерства спорта Иркутской области, спортсмен выступал в весовой категории более 87 кг.

В полуфинале иркутянин уступил британцу Магаме Чо. В финале Чо проиграл Абдулу Иссуфу из Нигера. Таким образом, в весовой категории более 87 кг золотую медаль завоевал Абдул Иссуфу, серебряная награда досталась Магаме Чо, обладателем бронзовой медали стал Роман Кузнецов.

Роман Кузнецов занимается в областной школе высшего спортивного мастерства у тренеров Алексея и Татьяны Палкиных. Напомним, в преддверии турнира сборная команда России готовилась к чемпионату мира по тхэквондо в Иркутске.

Фото из архива "Байкал Инфо".