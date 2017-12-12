Иркутянин пропагандировал терроризм в мобильном приложении
Иркутянина осудили за пропаганду терроризма через мобильное приложение. Как 12 декабря сообщает управление ФСБ России по Иркутской области, суд признал 26-летнего подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы.
Следствие установило, что подсудимый на протяжении нескольких месяцев под вымышленным именем распространял в мобильном приложении материалы террористической направленности, оправдывал деятельность международных террористических организаций, в том числе запрещённой в России организации «Исламское государство».
УФСБ России по Иркутской области призывает жителей Иркутской области сообщать о готовящемся, совершаемом или совершённом преступлении террористической направленности по телефону 210-404. Анонимность гарантируется.
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