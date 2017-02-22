Иркутянин победил на международном турнире по тхэквондо

Иркутянин Роман Кузнецов стал победителем международного турнира по тхэквондо «Turkish Open 2017»? cоревнования прошли в Анталии. Как сообщает 22 февраля 2017 года пресс-служба министерства спорта Иркутской области, в весовой категории свыше 87 кг спортсмен провёл четыре схватки, в финале он победил спортсмена из Турции Бухрахана Каракаса, который стал вторым. Третью ступень пьедестала разделили между собой поляк Петр Хатовски и француз Омар Эль Язиди.

«Олег Кузнецов также выступал в этих соревнованиях, выиграл первый бой и попал на Романа. Они даже не стали биться. Поскольку Роман сейчас выше в рейтинге, занимает 10 место в мировом и 16 в олимпийском, он прошел дальше. Наша задача попасть в шестёрку сильнейших олимпийского рейтинга, чтобы гарантировать участие в Олимпийских играх», - рассказал исполнительный директор Федерации тхэквондо Иркутской области Татьяна Палкина.

Фото из архива "Байкал Инфо".