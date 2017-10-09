Иркутянин отсудил 200 тыс. рублей у ТСЖ за упавшую на его иномарку льдину

Более 200 тыс. рублей взыскал Октябрьский районный суд Иркутска с товарищества собственников жилья, которое не приняло мер к уборке снега с крыши многоквартирного дома, из-за чего весной 2017 года с кровли сошла льдина на припаркованный возле дома автомобиль «Ленд Ровер». Как сообщает 9 октября пресс-служба суда, в пользу владельца машины взыскан имущественный вред, расходы на экспертное заключение, неустойка, расходы на услуги представителя, а также штраф по закону «О защите прав потребителей».

Пресс-служба суда напоминает, что после весеннего происшествия владелец автомобиля обратился в экспертную организацию для оценки причиненного ущерба, приглашение на осмотр и проведение экспертизы было вручено председателю ТСЖ, обслуживающего жилой дом. После экспертизы, автомобилист обратился к причинителю ущерба с претензией о возмещении имущественного вреда, однако ответа на его претензию так и не получил, в связи с чем обратился за защитой своих интересов в суд.

Справка. Жилищным законодательством установлено, что в обязанности управляющей организации по договору управления многоквартирным домом входит оказание услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в доме, предоставление коммунальных услуг собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам.

Кроме того, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.