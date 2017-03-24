Иркутянин организовал в своей квартире наркопритон для бывших уголовников

В Иркутске задержали мужчину, который организовал в своей квартире наркопритон. Как 24 марта 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в середине марта в отдел полиции № 1 поступила информация от жителей Свердловского округа Иркутска, которые сообщали, что одну из квартир дома на улице Гоголя регулярно посещают люди, находящиеся в наркотическом опьянении.

Полицейские проверили эту информацию и убедились в ее достоверности. Они установили, что ранее судимый 35-летний владелец квартиры в течение нескольких месяцев предоставлял своё жилище наркозависимым, как правило, также ранее судимым людям для того, чтобы те могли употреблять там одурманивающие вещества. При проведении обыска в доме подозреваемого сыщики обнаружили шприцы, ампулы, упаковочный материал, остатки наркотических препаратов.

Совместно с хозяином квартиры в отдел полиции были доставлены еще трое граждан в возрасте от 33 до 36 лет. В отношении задержанных сейчас проводится дополнительная проверка. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что на территории города Иркутска проводится операция «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках этой акции любой гражданин может обратиться в ближайший отдел полиции с информацией о реализации запрещенных веществ или о фактах притоносодержательства. Телефоны: 02; 8 (3952) 216805, 102 - с мобильного телефона.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.