Иркутянин организовал незаконный дом престарелых в трехкомнатной квартире

Незаконный дом престарелых обнаружили в пятиэтажном доме на улице Цимлянская в Иркутске. Как 27 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, информацию, что в городе работает нелегальный приют для пенсионеров получили участковые уполномоченные отдела полиции № 9 МУ МВД России «Иркутское». Они выехали по указанному адресу и обнаружили, что в одной из арендованных трехкомнатных квартир, где ранее размещался частный детский сад, 31-летний иркутянин предоставлял услуги по уходу за пожилыми людьми. На момент проверки в квартире находились трое пенсионеров. Сутки в так называемом пансионате стоили родственникам постояльцев около тысячи рублей.

У организатора отсутствовала соответствующая документация, разрешающая предпринимательскую деятельность. По данным полиции, организация была не зарегистрирована в установленном порядке, и не производила налоговые вычеты. В отношении него полицейские составили протокол по статье 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу и принятия правого решения. В свою очередь, по данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Фото из архива "Байкал Инфо".