Иркутянин находился в вагоне метро Санкт-Петербурга, в котором прогремел взрыв

Иркутянин Владимир Захарченко получил баротравму и повреждение барабанных перепонок во время теракта в метро в Санкт-Петербурге. Как 4 апреля 2017 года сообщает RT, 20-летний студент Петербургского государственного университета путей сообщения находился в том самом вагоне, в котором прогремел взрыв 3 апреля, в результате чего погибли 14 человек и более 50 получили различные ранения.

«Я находился в вагоне, в котором прогремел взрыв. Изначально не мог понять, что произошло, просто почувствовал удар в лицо. Когда открыл глаза, увидел искры, они падали мне на лицо и на голову. Я начал отряхиваться. После этого встал, и у меня началась паника. Забился в угол около дверей, – рассказывает молодой человек. – Люди сбегались в дальнюю часть вагона, поэтому я сделал вывод, что взрыв произошёл в передней части. Повернул голову, увидел выгнутые наружу двери, истерзанных людей. Вскочил и побежал к другим, начал ломиться в середину толпы. Всё это время поезд находился в движении».

По словам Владимира Захарченко, на станции «Технологический институт» пассажиры метро выбили аварийные окна и начали поочерёдно без паники выбираться наружу. «После того как я оказался на перроне, сразу побежал на эскалатор и выбрался наружу. Наверху к нам начали подходить и оказывать помощь. По виду тех, кто смог выйти на улицу, несложно было определить, что они побывали в гуще событий – у всех были обгоревшие волосы, грязные лица, следы крови на одежде», – вспоминает студент.

Когда приехала скорая помощь, молодого человека осмотрели медики и отправили в больницу. Там у него зафиксировали баротравму и две лопнувшие барабанные перепонки. «Как только оказался на улице, начал звонить родственникам. Но связь была плохой, и я никак не мог дозвониться родителям в Иркутск, чтобы рассказать о случившемся. Потребовалось какое-то время, чтобы выйти на связь с ними и тётей, которая живёт в Санкт-Петербурге. Она приехала в больницу почти сразу», – рассказал Владимир Захарченко.

Фото с сайта RT.