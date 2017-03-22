Иркутянин едва не лишился машины, пытаясь найти любовь в Интернете

В Иркутске мужчина пытался познакомиться с девушкой, а его избили и угнали автомобиль. Как 22 марта 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в минувший вторник в дежурную часть полиции поступило сообщение о грабеже. Когда на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, к ним обратился владелец минивэна Toyota Ipsum. Мужчина рассказал, что несколько минут назад двое неизвестных избили его и похитили иномарку.

Ориентировка на автомобиль тут же была направлена всем патрульным нарядам полиции. Уже спустя час указанный автомобиль на улице Розы Люксембург остановил экипаж патрульно-постовой службы полиции в составе младшего лейтенанта Алексея Аникьева, и прапорщика Ивана Ерофеева. Находившиеся в салоне минивэна двое молодых людей и девушка были доставлены в ближайший отдел полиции.

Как установили оперативники, за несколько дней до этих событий 32-летний владелец иномарки, регулярно посещавший популярный сайт знакомств в сети Интернет, познакомился с девушкой. После непродолжительной переписки новая знакомая предложила встретиться и указала место и время свидания. Подъехав по указанному адресу, иркутянин открыл дверцу автомашины, однако вместе с девушкой в её салон сели еще двое неизвестных. Они избили потерпевшего, вытолкнули его из машины и уехали.

Следственными органами МУ МВД России «Иркутское» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «грабеж». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Фото из архива "Байкал Инфо".