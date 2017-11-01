Иркутяне жалуются на продажу омуля, но редко

На продажу омуля, ловля которого в Байкале запрещена с 1 октября 2017 года, редко жалуются иркутяне на горячую линию Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства по телефону: 8 (924) 778-40-15. Как 1 ноября «Байкал Инфо» рассказали в ведомстве, в последнее время стали поступать разовые звонки из разных районов Иркутска. «Например, кто-то пожаловался, что видел в продаже омуль в микрорайоне Первомайский», – рассказали в управлении. При этом специалисты отмечают, что роста звонков о незаконной продаже омуля из туристических районов – поселков Листвянка и Слюдянка, а также острова Ольхон – не наблюдают. «Бывают звонки, что где-то стоят сети, но редко», – сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что для Иркутской области и Бурятия откроют горячую линию, на которую в любое время смогут звонить люди и сообщать о фактах незаконного вылова или продажи омуля. Однако на данный момент отдельной линии создано не было, есть только горячая линия Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства, на которую сообщают о разных нарушениях, об омуле в том числе. Однако жители звонят на неё не особенно активно: с 15 августа, когда линия начала работать, поступило всего 15 звонков. В управлении отметили, что в ближайшее время отдельной линии по омулю открывать не планируют.