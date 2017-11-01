Иркутяне вкатятся в 2018 год на новом колесе обозрения

Источник: Байкал Инфо
01/11/2017 - 15:49

Колесо обозрения на острове Конном в Иркутске начнет работать с 31 декабря 2017 года. Как сообщает 1 ноября пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника управления культуры администрации Иркутска Виталия Барышникова, высота колеса равна 50 м, а один круг на нем можно проехать за 13 минут. Аттракцион может работать круглый год: его закрытые кабины оснащены системами отопления и вентиляции.

Виталий Барышников рассказала, что на начало ноября начаты работы по установке основания конструкции. Ко Дню города будет полностью проведено благоустройство рядом с аттракционом. 

Метки: Общество, Администрация города Иркутска, Иркутск
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