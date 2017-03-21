Иркутяне увидят все работы, созданные за пять лет проекта «Байкал-КераМистика»

Международная выставка «Байкал-КераМистика. Керамика, рожденная на Байкале» откроется 23 марта 2017 года в 16:00 в Галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева. Как 21 марта сообщила пресс-служба музея, выставка, которая займет два этажа выставочного пространства, продлится до 30 апреля. В экспозиции будет представлена авторская керамика из фонда проекта «Байкал-КераМистика», созданная за пять лет его деятельности. В ней можно будет увидеть более 150 работ из глины, шамота, фарфора, малую и крупную скульптуру, абстрактные объекты, керамику в сочетании с металлом и многое другое.

На открытии, вход на который бесплатный, состоится презентация ювелирных украшений из фарфора. Во время работы выставки пройдет несколько мастер-классов по гончарному мастерству и лепке, лекции по истории керамики, экскурсии по выставке от организаторов.

«Байкал-КераМистика» – уникальный авторский проект, собирающий на острове Ольхон мастеров со всего мира. За пять лет в нем приняли участие около 90 профессиональных художников из 18 городов России и 13 стран. В художественном фонде проекта собрано около 150 работ из керамики, созданных в разных техниках, жанрах и традициях во время работы летних симпозиумов на Байкале. В 2017 году была проведена первая зимняя сессия симпозиума. В ней приняли участие 20 профессиональных художников разных направлений искусства: керамики, живописи, графики, дизайна. Результат этой работы также можно будет увидеть на выставке в Галерее сибирского искусства.

Фото с сайта музея.