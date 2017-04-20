Иркутяне участвуют в конкурсе Ростелекома «Технологии для жизни – больше возможностей»

Ростелеком завершил прием работ на VI международный конкурс для региональных журналистов «Технологии для жизни – больше возможностей». Как сообщает 20 апреля 2017 года пресс-служба компании, всего на конкурс заявлено 1207 работ, из которых сибирских - 108. Иркутские журналисты подали 15 материалов.

По словам директора Иркутского филиала «Ростелеком» Юрия Тимана, иркутские журналисты, работы которых отличаются профессиональным взглядом на телекоммуникации, не раз выигрывали конкурс.

До 15 мая региональной конкурсной комиссии предстоит выбрать из 67 сибирских участников лидеров в четырех номинациях: печатная пресса, радио и телевидение, интернет – СМИ, социальные медиа. Победители получат ценные призы и выйдут в финал, итоги которого будут подведены в Москве 7-9 июня.

Главным призом для победителей в основных номинациях станет поездка в штаб-квартиру корпорации NEC в Токио в октябре 2017 года. Новинкой конкурса 2016-2017 года стала спецноминация от партнера конкурса - японско-российское сотрудничество в области телекоммуникаций.

В состав жюри проекта вошли эксперты из IТ и телеком отрасли России, Японии и Армении. Партнером VI конкурса выступила АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы», дочерняя компания корпорации NEC, международного лидера в области интеграции информационных и сетевых технологий.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте по ссылке: www.smi.rt.ru/about