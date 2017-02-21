Иркутяне собрали 8 тонн одежды для нуждающихся

В Иркутске за месяц, с 19 января по 19 февраля 2017 года, было собрано 8 тонн одежды с помощью специальных боксов, установленных в четырех магазинах торговой сети «Слата». Инициатором проекта стали благотворительный магазин «Вторник», куда часть одежды направляется для продажи. Вырученные средства идут на реализацию экологических проектов. Большая часть вещей передана в благотворительный фонд «Оберег».

«Месяц, прошедший со дня начала сбора, показал, что горожане готовы передавать вещи на благотворительность и делают это с удовольствием. Все четыре контейнера для сбора одежды заполняются почти каждый день», - заявила инициатор проекта Светлана Первенецкая.

Вещи можно бесплатно взять любой желающий в фонд «Оберег» по адресу: Иркутск, ул. Помяловского, 19а. Получить вещи здесь можно каждый день. Небольшая часть была передана центру помощи «Альтернатива», в котором проводится акция «Гуманитарный склад». Каждый вторник в «Альтернативе» по адресу: Иркутск, ул. Коммунаров, 10 – с 14.00 до 16.00 малоимущие, многодетные семьи и люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить одежду, продукты и бытовую химию бесплатно. Сейчас «Вторник» в поисках склада для вещей, в котором можно будет сортировать и хранить вещи для дальнейшего использования.

Контейнеры установлены в четырех супермаркетах «Слата» в Иркутске: ТЦ Юбилейный – мкр. Юбилейный, 19/1; ул. Советская, 176Б; ул. Ржанова, 164; ул. Сухэ-Батора, 7.

Сайт магазина «Вторник»: http://vtornik.plus. Группы в соцсетях:https://vk.com/vtornik.plus

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