Иркутяне приняли участие в благотворительном забеге «Достигая цели!»

Источник: Байкал Инфо
07/08/2017 - 16:32

В честь профессионального праздника работников железных дорог 5 августа 2017 года впервые на ВСЖД состоялся  большой спортивный праздник – благотворительный забег на стадионе «Локомотив-2» в Иркутске. В забеге приняли участие 711 человек. Все средства, собранные во время мероприятия, перечисляются в благотворительный фонд «Дети Байкала» для Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Свердловского района Иркутска как благотворительное пожертвование. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Забегов состоялось несколько – на разные расстояния бежали дети и взрослые разных возрастных групп. Победители получили грамоты. В числе судей соревнования – заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, участница двух Олимпиад, призёр чемпионатов мира и Европы – Елена Задорожная. Организаторы мероприятия – ВСЖД, фонд «Дети Байкала» совместно с управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска.

Фото пресс-службы ВСЖД.

Метки: Благотворительность, Восточно-Сибирская железная дорога, Спорт, Иркутск
Иллюстрации: 
Также в рубриках: 
Благотворительный забег «Достигая цели!» пройдёт в Иркутске в честь Дня железнодорожника
Благотворительный аукцион в поддержку школы по художественной гимнастике пройдет в Иркутске
Благотворительный забег в Иркутске собрал более 130 тыс. рублей для детей с синдромом Дауна
Современная спортплощадка в м-не Зеленый Иркутска появилась благодаря Нине Чекотовой
Спортивные турниры для детей летом 2014 проведет Владимир Матиенко
Исключить из фида:  0
Загрузка...