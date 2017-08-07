Иркутяне приняли участие в благотворительном забеге «Достигая цели!»

В честь профессионального праздника работников железных дорог 5 августа 2017 года впервые на ВСЖД состоялся большой спортивный праздник – благотворительный забег на стадионе «Локомотив-2» в Иркутске. В забеге приняли участие 711 человек. Все средства, собранные во время мероприятия, перечисляются в благотворительный фонд «Дети Байкала» для Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Свердловского района Иркутска как благотворительное пожертвование. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Забегов состоялось несколько – на разные расстояния бежали дети и взрослые разных возрастных групп. Победители получили грамоты. В числе судей соревнования – заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, участница двух Олимпиад, призёр чемпионатов мира и Европы – Елена Задорожная. Организаторы мероприятия – ВСЖД, фонд «Дети Байкала» совместно с управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска.

Фото пресс-службы ВСЖД.