Иркутяне почувствовали землетрясение на границе Бурятии и Монголии

Жители Иркутской области ощутили землетрясение, которое произошло на границе Бурятии и Монголии примерно в 1:46 19 октября 2017 года. Об этом сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы Российской академии наук. Землетрясение зафиксировано между Кяхтой и Закаменском. Оно ощущалось Иркутской области: в Смоленщине – интенсивностью в 4 балла, а Иркутске – 3-4 балла, в Маркова и Шелехове – 3 балла.